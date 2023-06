Ist der Branchenmix ausgewogen? Wittlich hat den Durchblick und feine Frisuren

„In Wittlich blickt man durch“, das könnte ein neuer Werbeslogan für die Säubrennerstadt sein. Wenn man kurz- oder weitsichtig ist, hat man die Auswahl zwischen acht verschiedenen Optikern. Aber auch wenn man eine neue Frisur braucht oder sich über Immobilien informieren will, ist man in der Innenstadt von Wittlich, zu der hier Karr-, Burg- und Neustraße sowie der Markt-, Pariser und der Platz an der Lieser gezählt werden, gut aufgehoben. Es gibt beispielsweise sieben Friseure und acht Immobilienmakler. Wer Schmuck kaufen möchte, hat in fünf Geschäften dazu Gelegenheit, Lebensmittel bekommt man in drei Geschäften, Bekleidung und Schmuck in fünf Läden.