Vereine : Arbeitseinsatz am Tennisplatz

Minderlittgen-Hupperath (red) Vor dem Start in die Freiluftsaison werden die Tennisplätze der Spielvereinigung Minderlittgen-Hupperath wieder bespielbar gemacht. Alle Mitglieder, die den Tennissport während der Sommermonate auf den Außenplätzen ausüben möchten, werden gebeten, sich an den Arbeiten am Samstag, 10. April, ab 9 Uhr zu beteiligen.