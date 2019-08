Piesport : Einsatz in der Grundschule

Piesport (red) Das Rote Kreuz bietet einen attraktiven Platz im Freiwilligendienst an der Grundschule in Piesport. Das Angebot richtet sich an junge Menschen ab 18 Jahren, die als Freiwillige Lehrer in ihrer pädagogischen Arbeit unterstützen, den Bereich der Ganztagsschule umfassend kennen lernen und erste Erfahrungen in einem pädagogischen Berufsfeld sammeln möchten.

Voraussetzungen sind das Interesse daran, Schulkinder zu begleiten und aktiv zu fördern sowie Freude und Engagement.