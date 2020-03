Einsätze : Brände, Familienstreit und mit Messer bedrohter Vermieter in Wittlich

Die Wittlicher Polizei hat ein einsatzreiches Wochenende hinter sich.

Die Polizei Wittlich hatte am Samstag einige Einsätze zu bewältigen. Neben Kontrollen im Hinblick auf das Infektionsschutzgesetz habe sie zwei gemeinsame Einsätze mit der Feuerwehr gehabt, teilte die Polizei mit. Nachmittags gegen 15.50 Uhr sei in der Gemarkung Plein der Brand einer Terrasse eines Einfamilienhauses gemeldet worden, der durch die Feuerwehren Wittlich und Plein gelöscht worden sei. Die Polizei Wittlich habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Um 19.15 Uhr habe die Feuerwehr Wittlich ein zweites Mal ausrücken müssen, nachdem in der Wittlicher Innenstadt in einem Mehrfamilienhaus Brandgeruch festgestellt worden sei. Hier sei allerdings lediglich Essen angebrannt gewesen, so dass keine weiteren Maßnahmen notwendig gewesen seien. Zudem sei die Polizei Wittlich im Laufe des Nachmittags bei Miet- und Familienstreitigkeiten im Einsatz gewesen. In einem Fall sei ein Vermieter mit einem Messer bedroht worden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden.