Streifzug : Ein neuer Streifzug: Zwei Volksfreund-Redakteure wandern durchs Heckenland

Heidweiler Bei diesem Streifzug hat es die TV-Redakteure ins Heckenland verschlagen. Der etwa einstündige Weg bei Heidweiler bietet viel Landschaft und eine Kirche mit besonderer Geschichte.

In Heidweiler zum Beispiel haben wir zwei Versuche gebraucht, um eine passende Strecke ausfindig zu machen. Bei der ersten Tour, eine Woche zuvor, haben wir zwar einen schönen Waldweg entdeckt, der aber dann irgendwo auf der Landesstraße endete. Und direkt an der Fahrbahn entlang zu stapfen, das möchten wir Ihnen, liebe Leser, dann doch nicht zumuten.

Das wiederholte sich, so erzählt man sich, mehrfach, bis man sich schließlich entschloss, den heiligen Ort dort zu bauen, wo sich das Baumaterial immer wieder einfand. Ob was dran ist? Nachgewiesen ist jedenfalls, dass die Kirche zu den ältesten im Heckenland zählt.

Bevor wir an diesen alten Wurzeln aber selbst welche schlagen, lassen wir Heiligenhäuschen und Baum rechts liegen und gehen geradeaus weiter in den Wald. Hier geht es sich schön auf angenehm weichen Boden.

Nach einigen hundert Metern halten wir uns rechts und kommen schließlich auf eine Wiese. Die sieht ziemlich zerwühlt aus, vermutlich waren hier Wildschweine zugange. Was auch erklärt, warum in diesem Wald überall Hochsitze stehen, auch auf dem Hügel. Wir gehen in Richtung der Jagdkanzel und kommen an einem Baum vorbei, an dessen Rinde sich imposante Pilze gebildet haben.