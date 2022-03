Vortrag : Er sorgt für 1000 Glücksmomente bei den Wittlicher Casino-Besuchern

Wittlich Seine multimediale Show „Eintausendmal Lebensglück“ hat Christof Jauernig am Freitag einem interessierten Publikum präsentiert.

Wenn Christof Jauernig vom Glück erzählt, dann weiß der ehemalige Analyst einer Unternehmensberatung für Banken genau, wovon er spricht. Er selbst bezeichnet sich nicht als Aus- sondern vielmehr als Einsteiger in ein neues Leben. Einst gefangen auf einer immer schneller werdenden Autobahn des Lebens, verließ er die Bankenwelt und brach mit dem Rucksack nach Asien auf. Eine Reise der Selbstfindung und eines biografischen Umbruchs, wie er sie selbst beschreibt. Seit seiner Heimkehr berichtet er in Multimediavorträgen von seinen Gefühlen. Er interessierte sich aber auch dafür, was die Menschen bewegt, die zur Show kommen und fragte in über 60 Städten nach den persönlichen Glücksmomenten seiner Zuhörer.

„Am Anfang dachte ich, dass nur wenige Menschen da mitmachen würden, weil die Frage nach den persönlichen Glücksmomenten schon sehr intim ist. Doch die meisten Menschen machten aktiv mit, und so konnte ich in kurzer Zeit sehr viele ‚Glücksmomente‘ sammeln“, erzählt Jauernig über die Anfänge. Diese Sammlung wollte er nun wieder mit Menschen teilen und entwickelte ein neues multimediales Programm über „Eintausendmal Lebensglück“. Am Freitag präsentierte er es im Casino Wittlich. Unterteilt in verschiedene Glücksrubriken – oder wie er es nennt „Glückszutaten“ –, konnten die Besucher seines Vortrags erfahren, was für die vielen zuvor Befragten besonderes Glück bedeutet. Dabei blieben ihm persönlich emotionale Momente besonders in Erinnerung. Wie die Schilderung einer älteren Damen aus Bayern, die geantwortet hatte: „Ein besonderer Glücksmoment für mich ist, wenn ich durch den lichtdurchfluteten Friedwald zu meinem Mann wandere und weiß, dass ich einmal bei ihm sein werde“. Ganz bewusst versteht Christof Jauernig seine Präsentation nicht als Anleitung, sondern bezeichnet das, was er quer durch Deutschland in über 60 Städten zusammengetragen hat als „Glückszutaten“.