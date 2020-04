Kostenpflichtiger Inhalt: Feste : Kein Eintrittsgeld für die Unterwelt

Der Mosel Wein Nachts Markt ist sehr beliebt. Ob er in diesem Jahr wegen der Corona-Einschränkungen jedoch stattfinden kann, weiß momentan noch niemand. Foto: m_mo <m_mo@volksfreund.de>

Traben-Trarbach Wegen der Corona-Krise wird der Besuch des Traben-Trarbacher Wein Nachts Marktes auch in diesem Jahr die Besucher nichts kosten.

Eigentlich sollte im zehnten Jahr seines Bestehens erstmals Eintritt für den Besuch des Wein nachts Marktes in Traben-Trarbach erhoben werden. Der Stadtrat hatte das im Februar so beschlossen. Der Markt in den historischen Gewölbekellern der Jugendstilstadt erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Viele Busunternehmen steuern ihn an – er gilt als besonders attraktiv, da er auch noch nach Weihnachten bis Anfang des neuen Jahres geöffnet ist. Fünf Euro Eintritt sollte der Markt in diesem Jahr erstmals kosten. Aber das hat Bürgermeister Patrice Langer jetzt erst einmal per Eilentscheid verschoben.

Er teilt mit, dass die im Februar getroffene Entscheidung bei der Jubiläumsausgabe des Traben-Trarbacher Mosel-Wein-Nachts-Marktes ein Eintrittsgeld einzuführen aufgrund der aktuellen Lage um ein Jahr verschoben wird. Langer: „Wir haben das per Eilentscheid gemacht, die Fraktionen waren darüber informiert. Wir gehen zwar davon aus, dass der Markt stattfinden wird, aber die Frage ist, ob dann auch viele Leute kommen.“ In den beengten Kellern könnten sich manche davor fürchten, mit dem Covid-19-Virus angesteckt zu werden.

Zwar sind öffentliche Veranstaltungen ab Ende August wieder erlaubt, aber die Situation in der „Traben-Trarbacher Unterwelt könnte manche Besucher abhalten. „Aber wir wissen heute noch nicht, wie sich die Situation Ende des Jahres darstellt. Wenn es im Winter erlaubt ist, dann werden wir den Wein Nachts Markt auch durchführen,“ bekräftigt Langer.

Dennoch soll das Risiko gering gehalten werden. Zwar rechne man mit Erlösen, die durch das Eintrittsgeld erzielt werden, da aber nicht sicher ist, ob der Markt in diesem Jahr so stark besucht wird, wie in den vergangenen Jahren, will Langer die Einführung des Eintrittspreises verschieben. Damit sollte, so der Stadtratbeschluss, eine Firma beauftragt werden, die die Eintrittsgeldkontrolle übernimmt. Und diese Firma müsse auch bezahlt werden, wozu aber eine Mindestmenge von Besuchern nötig sei.