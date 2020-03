Absage : Eintrittskarten zurückgeben

Wittlich Auch das für den 22. März geplante Konzert mit Ingrid Wagner ist dem Coronvirus zum Opfer gefallen. Die Rückerstattung des Eintrittspreises kann nur bargeldlos erfolgen, teilt das Kulturamt der Stadt mit.

Daher werden die Besitzer von Eintrittskarten gebeten, diese mit Angabe der Anschrift und Bankverbindung per Post oder durch Einwurf in den Briefkasten (Altes Rathaus, Eingang am Markt) oder in den Außenbriefkasten am Stadthaus, Schloßstraße 11 (mit dem Vermerk „Kulturamt Stadt Wittlich) dem Kulturamt zukommen zu lassen.