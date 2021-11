Natur : Grundschule Traben-Trarbach weiht Lebensturm ein

Traben-Trarbach (red) Einen Lebensturm hat die Grundschule Traben-Trarbach in einer kleinen Einweihungsfeier eröffnet.

Die Kinder haben fleißig Material gesammelt und in Kisten gepackt. Diese wurden dann in den Lebensturm eingesetzt. So entstanden nach und nach fünf Etagen, bestehend aus einer Trockenmauer, Gehölz, Dosen mit Lehm, Holzklötzen, Totholz, Tannenzapfen, dünnen Ästen, Moos, Bambus, Stroh und Laub. Der Turm hat ein Dach mit Naturschiefer darauf.