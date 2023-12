Läden geschlossen In Traben-Trarbach klaffen neue Lücken - Was tun gegen Leerstände?

„Vielen Dank für die tollen Jahre! Wir schließen zum 31.12.2023 unser Geschäft.“ Wo früher die Brillen der neusten Kollektion ausgestellt waren, kündigt dieses Schild einen neuen Leerstand in Traben-Trarbach an. Peters Brillenladen an der Ecke Poststraße/Am Bahnhof wird in wenigen Tagen Geschichte sein. So wie viele Eckläden rundherum steht das Geschäft wohl bald leer.