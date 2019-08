Kostenpflichtiger Inhalt: Brauchtum : Einzug der Hoheiten: 200.000 Besucher beim Weinfest der Mittelmosel erwartet (Update)

Bernkastel-Kues Über 400 in einheitlicher Tracht gekleidete Frauen aller Altersklassen treffen sich auf dem Marktplatz in Bernkastel-Kues: Mit diesem Event ist am Donnerstagabend das größte Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues gestartet. Am Freitagabend folgte der nächste Höhepunkt des Festes: Der Einzug von 70 Weinhoheiten aus der Region zum Empfang der Stadtweinkönigin.

Bereits am Donnerstagnachmittag öffneten die Weinstände. Das Fest wird alljährlich von rund 200.000 Einheimischen und Touristen besucht.

Am Donnerstagabend hatten alle Damen, vom Säugling bis zur Seniorin, die grüne Röcke weiße Blusen schwarze Mieder und ein rotes Halstuch trugen, von der Stadt ein Glas Wein oder Traubensaft und Pralinen erhalten. Anschließend zogen die Moselblümchen über die Weinstraße.

Mehr als 20 Moselgemeinden von Leiwen bis Zell präsentieren hier an fünf Tagen ihr Angebot an Rieslingweinen. Am Donnerstag gab es die Weine ab 17 Uhr an den Weinständen in etwas kleineren Probiermengen (5 cl) zu kosten: So können die unterschiedlichsten Weine in ihrer ganzen Vielfalt probiert werden – mehr als 500 Weine stehen zur Auswahl.

Am Freitag ging das Fest weiter mit dem Einzug der Mosella, die von 70 Weinhoheiten der Region begrüßt wurde. Dazu wurde eigens ein roter Teppich auf dem Marktplatz ausgerollt. Mosella fuhr dann mit einem Festwagen in die Stadt.

Das große Feuerwerk wird am Samstag um 21 Uhr von der Burgruine Landshut und vom Moselufer in Bernkastel abgeschossen. Der Winzer-Festzug beginnt seine rund 2,5 Kilometer lange Tour sonntags um 14 Uhr in der Altstadt. Neben 27 Festwagen, 23 Musikgruppen und 34 Fußgruppen ist auch die Moselweinkönigin Laura Gerhardt mit dabei.

Für einen Mann aus Bernkastel-Kues endete damit der erste Tag des Weinfestes der Mittelmosel in einer Ausnüchterungszelle der Polizei. Nach Auskunft von Dienstellenleiter Klaus Herrmann berichtete am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein Anrufer von einem Randalierer auf dem Marktplatz, wo zu dieser Zeit ein Konzert über die Bühne ging. Die Polizeibeamten bekamen es mit einem Mann zu tun, der rumschrie, provozierte und auch um sich schlug. Als die Beamten dem Treiben ein Ende machen wollten, habe der Mann, Jahrgang 1988, Widerstand geleistet, teilt Klaus Herrmann mit. Es sei dann aber doch gelungen den Angreifer zu bändigen und in die Inspektion zu bringen. „Er war erheblich betrunken“, berichtet der Polizist. Von den Besuchern auf dem Marktplatz sei niemand zu Schaden gekommen.