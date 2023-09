Italienische Speisen Neues Eiscafé am Schlossplatz in Wittlich wird zum Bistro

In erster Lage an Wittlichs zentralem Schlossplatz neben Post, Einkaufszentrum und Sparkasse entwickelt sich gerade eine neue Gastronomie. Doch wegen eines Wasserschadens im Keller des Gebäudes, der behoben werden musste, verzögerte sich die Neueröffnung. Statt wie geplant im Mai musste das neue Eiscafé am Schlossplatz in Wittlich mit etwas Verspätung in die Saison starten und öffnete erst im Juli seine Türen. Der Betrieb bietet frisches Speiseeis vom in der Region bekannten Hersteller Salvas aus Großlittgen an.