Floristik : Eisenschmitt blüht auf

Eisenschmitt Bürger haben ehrenamtlich 1200 Geranien gepflanzt, damit das Dorf noch schöner wird.

Peter Rob ist sehr stolz auf sein Dorf. In den einzelnen Straßen sind überall Blumenkästen mit Geranien in Rot oder Pink aufgestellt. An Gartenzäunen, auf Mauern, am Friedhof und den Kriegsgräberdenkmälern, an Brückengeländern und natürlich am Clara-Viebig-Brunnen.