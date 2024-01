Regen und Schnee beeinträchtigen Verkehr Eisregen an der Mosel: So lief der Tag für Pendler und Schüler

Am Cusanus Gymnasium in Wittlich verliefen die Abitur-Klausuren wie geplant. Ebenso am benachbarten Peter-Wust-Gymnasium. Alle Schüler seien zur Prüfung erschienen, teilte die Schule mit. Der übrige Unterricht sei – in Abstimmung mit den übrigen weiterführenden Schulen der Stadt – wegen der Wettersituation abgesagt worden. Auch an der IGS Salmtal verlief die Abiturprüfung wie geplant. Alle anderen Schüler hatten schulfrei. In Manderscheid hatte die Grundschule wegen des Wetters geschlossen. Die Realschule plus überließ den Eltern die Entscheidung, ob Kinder in die Schule gehen sollten oder nicht.