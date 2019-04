später lesen Exkursion Moselweinberge präsentieren sich lebendig Teilen

Twittern

Teilen



(red) Im Rahmen der Veranstaltungen „Lebendige Weinberge“ zeigt Naturerlebnisbegleiterin und Winzerin Sibylle von Schuckmann-Karp am Samstag, 25. Mai, von 13 bis 16 Uhr in einem Workshop wie ein Lebensraum „Trockenmauer“ entsteht und warum diese steinigen Lebensräume so wertvoll sind.