Fastnacht : Kunterbunt durch die Nacht

Hoxel/Morscheid-Riedenburg cst In diesem Jahr haben sich die Narren in einem Nachtumzug wieder von Hoxel nach Morscheid-Riedenburg begeben, wo anschließend auf dem Festplatz weiter gefeiert wurde. 25 Zugnummern umfasste der närrische Lindwurm, mit 16 Wagen und neun Fußgruppen. Einge davon nahmen eine wiete Anreise in Kauf, um auf dem ?Balkan? mitwirken zu können. Hier war auch erstmals der Wagen mit der Elbphilharmonie zu sheen, den die Anonymen Wagenbauer aus Bernkastel-Kues bis zu einer Höhe von mehr als fünf Metern gebaut haben. Foto: Strouvelle Christoph