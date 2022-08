Mobilität : Quarantäne, Kran und Feuerdecke – Warum man Elektro-Autos nicht einfach abschleppen kann

So sieht es aus, wenn ein Elektro-Fahrzeug nach einem Unfall abgeschleppt wird. Es muss in eine spezielle Löschdecke eingepackt sein. Foto: Auto Ferres Foto: Auto Ferres

Wittlich Die Zahl der Elektro-Autos steigt auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich ständig an. Und damit auch die Zahl der E-Autos, die abgeschleppt werden muss. Doch das ist nicht so einfach.

Die Zahl der Elektro- und Hybridfahrzeuge, die im Landkreis Berkastel-Wittlich zugelassen sind, hat sich in den vergangenen drei Jahren mehr als versechsfacht. Waren es 2019 noch 519 Fahrzeuge, ist die Zahl in deisem Jahr mit Stand Juni auf 3493 gestiegen, wie die Kreisverwaltung auf TV-Anfrage mitteilt. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Zulassungen für diese Antriebsart noch höher wären, wenn E-Autos derzeit zügiger geliefert werden könnten.

Denn beim Abschleppen bewegen sich die Räder, wodurch Energie im Elektromotor entsteht. So können hohe Induktionsspannungen entstehen. Diese könnten die Steuerungselektronik beschädigen. Je höher die Geschwindigkeit des Fahrzeugs dann ist, desto stärker macht sich dieser Effekt bemerkbar. Daher ist es zwar unproblematisch, das E-Auto ein kleines Stück zu schieben. Das Abschleppen per Seil oder Stange kann dagegen den Motor ruinieren.

Die meisten fordern, dass das Auto 14 Tage in „Quarantäne“ muss. Dann muss auf einem Platz abgestellt werden, der so viel Raum hat, dass im Umkreis von fünf Metern rund um den Wagen nichts stehen darf, das brennen könnte.

Abschleppen von E-Autos teils nur mit Kran

Einer der Abschleppdienste im Landkreis, das Autohaus Ferres in Wittlich, ist auf das Abschleppen von Elektro-Autos vorbereitet. Zm Bespiel hat das Unternehmen einen 19-Tonner-Abschleppwagen angeschafft, der per Kran 3,5 Tonnen heben kann. Der Grund: E-Autos sind in der Regeln schwerer als Verbrenner, und wenn sie zum Besiel wegen eines leeren Akku liegen bleiben, dreht sich kein Rad mehr, das Verladen auf einen herkömmlichen Abschleppwagen ist also nicht möglich (siehe Info).

Rainer Ferres: „Jede Woche sind es durchschnittlich zwei Elektro-Autos, die stehen bleiben, weil ihr Akku leer ist. In den meisten Fällen ist es so, dass die Ladesäulen nicht mit dem Auto kommunizieren und den Akku nicht laden. Ein Fahrer hat in der vergangenen Woche an Stationen in Bernkastel, Mühlheim und Monzelfeld probiert, z laden, bis er schließlich mit zwei Prozent Akku-Leistung abgeschleppt werden musste.“