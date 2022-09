Parken in Wittlich : Schnellladestation auf dem Eventum-Parkplatz möglich

Parken in Wittlich

Wittlich In einer bundesweiten Ausschreibung soll Wittlich sich um den Standort für eine Schnell-Ladestation bewerben können. Die könnte auf dem Eventum-Parkplatz entstehen.

Die Schnell-Ladestation ist Teil einer bundesweiten Ausschreibung („Das Deutschlandnetz). Der mögliche Betreiber, Westnetz, würde sich mit einem Konzept bewerben. Die Firma Westnetz hatte sich unter anderem mit dem Standort Eventum Parkplatz in Wittlich beworben. Der Standort ist in die engere Auswahl gekommen. Sollte der Standort und der Vorschlag von Westnetz ausgewählt werden, würde Wittlich den Standort, den Eventum-Parkplatz für die Schnell-Ladestation zur Verfügung stellen. Dies hat der Bauausschuss jüngst beschlossen. Für die Nutzung der Fläche wäre eine Genehmigung zur Sondernutzung nötig, die über die Stadt Wittlich erteilt werden könnte. Die Stadt würde eine monatliche Nutzungsentschädigung erhalten, und würde am Erlös des verkauften Ladestroms entsprechend der gültigen Tarife beteiligt werden.