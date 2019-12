Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität : E-Autos haben es schwer im ländlichen Raum

Eine Ladesäule in Wittlich. Foto: m_wil <m_will@volksfreund.de>+SEP+m_wil <m_will@volksfreund.de>

Wittlich Die Elektromobilität ist in aller Munde. Von ihr wird nicht weniger erwartet, als dass sie den Klimawandel stoppt und die Welt rettet. Der Verbrennungsmotor soll zum Auslaufmodell werden. Die Realität auf dem Land sieht noch ganz anders aus.

Klimawandel, Co 2 , Verbrennungsmotor und Elektroauto: Die Zukunft der Mobilität und dabei insbesondere die Elektromobilität sind täglich Thema unzähliger Medienbeiträge und auch vieler Stammtischgespräche. Eines Tages, so die Hoffnung vieler Wissenschaftler, Bürger sowie vermehrt auch der Politik, soll die Elektromobilität die CO 2 -freie Mobilität der Gesellschaft ermöglichen. Aber welche Bedeutung hat das Elektroauto hier und heute für die Bewohner im Kreis Bernkastel-Wittlich? Wie sieht der Status Quo für die Elektromobilität auf dem Land aus? Welche Relevanz hat sie? Diese Fragen hat der TV der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich gestellt.

Zulassungen Zunächst ein Blick zurück in die Vergangenheit: Wann genau das erste Elektroauto im Landkreis Bernkastel-Wittlich angemeldet wurde, sagt Pressesprecher Manuel Follmann, lasse sich nicht ermitteln. Die Verwaltung vermutet jedoch, dass dies 2010 der Fall war. 2011, das steht fest, waren im Kreis insgesamt zwei E-Autos zugelassen. Welche Rolle spielt die Elektromobilität heute? „Die Elektromobilität hat im Landkreis Bernkastel-Wittlich mit Blick auf das Verhältnis von 163 zugelassenen Elektrofahrzeugen zu 74 812 Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, also etwa zwei Tausendstel, faktisch keine Relevanz“, sagt Follmann.

Dies bedeute im Umkehrschluss jedoch nicht, so Follmann, dass der Elektromobilität keine Bedeutung beigemessen wird. „Führten in der Vergangenheit ein begrenztes Angebot an E-Fahrzeugen auf dem Markt, geringe Reichweiten, ein nicht flächendeckendes Ladesäulennetz und hohe Fahrzeugpreise dazu, dass sich der Bestand an Elektrofahrzeugen auf einem äußerst niedrigen Niveau bewegte, dürften der technische Fortschritt, die Entwicklungen in der Automobilindustrie sowie die korrespondierenden staatlichen Förderungen mittelfristig deutlichere Zuwächse erwarten lassen.“ Ob die Elektromobilität dadurch jedoch eine Rolle erlange, die für die Mobilität im ländlichen Raum von Relevanz sei und einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung von CO 2 leisten könne, das vermöge die Kreisverwaltung nicht zu beurteilen.

Händler Der TV hat auch bei einem Autohändler nachgefragt, wie sich der Verkauf der E-Autos gestaltet: „Wir verkaufen mittlerweile einige Fahrzeuge mit Elektroantrieb“, sagt Joachim Junk, Verkäufer im Autohaus Raiffeisen in Wittlich. Aber bei vielen Autokäufern überwiege nach wie vor die Angst vor einer zu geringen Reichweite bei E-Autos sowie die Angst vor etwas Neuem. Mit knapp 400 Kilometern Reichweite und einem Anschaffungspreis ab circa 20 000 Euro nach Abzug der Förderungen und Rabatte seien Elektroautos aber mittlerweile auch für die Eifel taugliche Verkehrsmittel, meint Junk. „Die meisten Menschen fahren Kurzstrecke und keine enormen Reichweiten.“ Ein Manko sieht der Autoverkäufer jedoch in der Tatsache, dass es im Landkreis noch keine Ladesäulen mit Gleichstrom gebe, welche die Ladezeiten enorm verkürzen würden. Auch das Durcheinander bei den Bezahlmethoden an den Ladesäulen, wobei je nachdem über eine App, die Handyrechnung oder eine Scheckkarte abgerechnet werde, verunsichere so manchen interessierten Kunden. „Aber mit den steigenden Reichweiten der Fahrzeuge haben Autoverkäufer mittlerweile wirklich ein gutes Argument. Ich rate immer dazu, ein E-Auto einfach mal Probe zu fahren.“