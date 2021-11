Spende : 84-Jährige sammlet 3333 Euro für kleine Flutopfer

Elfriede Bungert (Mitte), der gute Engel aus Longkamp, hat die Spendensumme persönlich an der Ahr überreicht. In der Kita Rappelkiste sah die 84-Jährige vor allem leere Räume, registrierte aber auch viel Hoffnung. Andrea Engel (rechts), die stellvertretende Kita-Leiterin, und Simone Guidotti (links), die zuständige Koordinatorin, führten sie durch das Gebäude, von dem nur das Obergeschoss intakt blieb. Foto: TV/Mirko Bohr

Longkamp Elfriede Bungert sammelt seit 2004 Geld für kranke Kinder. 2021 freut sie sich über ein Rekordergebnis. Die Summe geht an einen stark zerstörten Kindergarten im Katastrophengebiet an der Ahr.

Wie immer überbrachte sie das Geld auch selbst. Ihr Schwiegersohn Mirco Bohr, der den Betrag auf 3333 Euro aufstockte, chauffierte sie vor wenigen Tagen ins Ahrtal. Der Busunternehmer aus Lautzenhausen hatte über einen Geschäftspartner, die Mercedes-Benz Niederlassung AHG-Newel in Enkirch, die entsprechenden Kontakte geknüpft. Das Autohaus hatte bereits unmittelbar nach der Flut im Juli Hilfe geleistet und Fahrzeuge in das Katastrophengebiet geschickt.

Die 3333 Euro aus Longkamp erhielt die Kindertagesstätte Rappelkiste in Ahrweiler. Von dem zweistöckigen Gebäude, in dem normalerweise knapp 110 Kinder betreut werden, ist derzeit nur das Obergeschoss nutzbar. „Etwa die Hälfte der Kinder ist derzeit in der ehemaligen Schule untergebracht“, sagt Andrea Engel, die stellvertretende Leiterin.

Von den insgesamt zwölf Kitas in Bad Neuenahr-Ahrweiler seien acht stark in Mitleidenschaft gezogen oder zerstört, erläutert sie. Allein dieses Ausmaß zeigt, was sich an der Ahr in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli abgespielt hat.