Gratulation :

Elfriede Manz aus Deuselbach feiert am Mittwoch, 3. Februar, ihren 90. Geburtstag. Sie wurde 1931 als jüngste Tochter der Eheleute Frieda und Karl Schmidt in Etgert geboren. Nach ihrem Schulabschluss unterstützte Elfriede den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb.

1958 heiratete sie Lothar Manz und zog in das heutige Wohnhaus in der Hochwald­straße in Deuselbach. Aus ihrer Ehe gingen eine Tochter und ein Sohn hervor. Neben der Erziehung der Kinder unterstützte Elfriede ihren Mann im landwirtschaftlichen Betrieb. Doch auch für ihre liebsten Beschäftigungen, das Stricken und Lesen, fand Elfriede Zeit. Nach dem Tod ihres Mannes saß Elfriede in den letzten Jahren häufig in den Sommermonaten in einem der Bushäuschen von Deuselbach, um mit den Menschen des Ortes in Kontakt zu bleiben.