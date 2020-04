Wirtschaft : Elka hat neue Geschäftsführerin

Morbach Larissa Kuntz, Master der Holztechnik, ist neue Geschäftsführerin der elka-Holzwerke GmbH. Sie ist seit 2015 im Unternehmen und leitet das Sägewerk und den Schnittholzvertrieb.

Larissa Kuntz studierte zunächst an der Hochschule Pforzheim mit Abschluss des Bachelor of Science (B.SC.) Industrial Engineering begleitet mit einem Auslandsaufenthalt in Indien und Finnland. Larissa Kuntz verstärkt als geschäftsführende Gesellschafterin die bisherige Geschäftsleitung mit Karl-Robert Kuntz und Gerd Michael Lersch. Sie übernimmt damit in der vierten Generation die Verantwortung in dem Traditionsunternehmen.