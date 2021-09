Wirtschaft : Holzwerke in Morbach investieren mehr als zehn Millionen Euro

Holzwerke in Morbach investieren mehr als zehn Millionen Euro

Morbach (red) Das Unternehmen elka hat sich mittels einer detaillierten CO2-Ökobilanz zertifizieren lassen. Zusammenfassend wurden bei der Gesamt­herstellung von einem Kubikmeter elka-­Holz­produkten 0,021 Tonnen CO2 ermittelt.

Zu den täglichen Herausforderungen der Branche gehören die Pro­gnosen der Holzversorgung ebenso wie die Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Das Morbacher Unternehmen investiert aktuell mehr als zehn Millionen Euro in diverse Projekte. Sie dienen der Leistungssteigerung und der Sicherheit.

Über vier Millionen werden in eine neue Halle mit moderner Zuschnittsäge investiert. In dem neuen Zuschnittzentrum können Platten automatisiert in verschiedenen Formaten erstellt werden. Damit entfällt unter anderem das Heben schwerer Lasten. Die Qualität der Arbeitsplätze für die Mitarbeitenden wird sich auch im Sinne des Gesundheitsmanagements deutlich verbessern.