Beruf : Elke Raetz ist neue Schulleiterin der Integrierten Gesamtschule Zell

Zell (red) An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Zell hat Peter Epp, Leitender Regierungsschul­­direktor der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, Elke Raetz als neue Schulleiterin vorgestellt.

Raetz war zuvor Mitglied der Schulleitung am Gymnasium Traben-Trarbach. Geboren in der Eifel und aufgewachsen in Wittlich, machte sie dort Abitur. Studium und Referendarzeit verbrachte sie in Nordrhein-Westfalen, wo sie anschließend über 13 Jahre tätig war, bevor Raetz dann in den rheinland-pfälzischen Schuldienst wechselte. Sie unterrichtet die Fächer Englisch, Mathematik und katholische Religion.