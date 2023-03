Viel diskutierte Sicherheitsprobleme Elphi-Karnevalswagen aus Bernkastel-Kues steht zum Verkauf – aber zu welchem Preis?

Das Jahr ist noch relativ jung. Es kann noch viel passieren, hoffentlich auch mal Positives. Für die Gruppe der Anonymen Wagenbauer aus Bernkastel-Kues haben die ersten zweieinhalb Monate aber bereits mehr gebracht, als sie erwarten konnten. Erst haben sie den Publikumspreis des Wettbewerbs „Moselhelden“ gewonnen. Dann sorgten sie mit dem Fastnachtswagen, auf dem sie in Anspielung auf die Pläne für eine Veranstaltungshalle in Bernkastel-Kues die Hamburger Elbphilharmonie darstellten, für Furore und überregionale Aufmerksamkeit. Bei fünf Umzügen waren sie dabei, einmal – und zwar in Leiwen – wurde ihnen die Teilnahme verwehrt, weil es angeblich ein Sicherheitsproblem gebe. Dies stellte sich als falsch heraus, machte die Geschichte dann aber noch interessanter (der TV berichtete). Sie seien von vielen Leuten angesprochen und gelobt worden, viele seien auch gekommen, um vor allem die Elphi zu sehen, berichtet Marvin Denzer.