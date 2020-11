Salmtal/Wittlich : Einem Schüler der IGS Salmtal stinkts

Salmtal/Wittlich Eltern beschweren sich über hygienischen Zustand der Schultoiletten. Der TV konfrontiert den Schulträger mit den Vorwürfen.

Mief auf dem stillen Örtchen? Ein Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Salmtal ekelt sich nach Angaben seiner Eltern davor, die Schultoiletten zu benutzen. „Vergangene Woche hatte mein Sohn Bauchschmerzen, aber er konnte die Schultoiletten nicht benutzen, weil sie zu schmutzig sind“, erklärt ein besorgter Vater, der sich aufgrund der Lokus-Problematik an die TV-Lokalredaktion Wittlich gewandt hat. Die hygienischen Zustände auf den Schultoiletten seien für die Kinder „unzumutbar“, sagt er. Zudem seien die Toiletten beschädigt und teils auch nicht mehr abschließbar. Um seine Vorwürfe zu untermauern, schickt er Fotos, die sein Sohn von den angeblich schmutzigen und teils defekten Schultoiletten gemacht hat, an die Redaktion. Bei einem Blick auf die Bilder wird klar, top gepflegte Toiletten mit makellosem Interieur sehen anders aus, aber ist die Nutzung der Toiletten deshalb unzumutbar? Der TV hat den Kreis Bernkastel-Wittlich als Schulträger mit den Vorwürfen konfrontiert. Wieso stinkt es einem Schüler dort derart gewaltig, dass sein Vater Beschwerde einreicht?

Schulträger „Das Hygieneempfinden eines jeden Menschen ist unterschiedlich“, erklärt Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Unter objektiven Gesichtspunkten könne allerdings festgehalten werden, dass sich die angeführte Schultoilette in einem allgemein guten Zustand befinde und die Benutzung nicht unzumutbar sei. Also alles halb so wild? „Die Vorwürfe der Eltern des Schülers der IGS Salmtal zur Hygiene in den Toilettenanlagen sind nur bedingt nachvollziehbar“, sagt Follmann.

Reinigung „Zunächst möchte ich erwähnen, dass die Reinigungsfirma täglich die komplette Toilettenanlage inklusive Waschbecken, Fliesen, Türen und weitere Einrichtungsteile reinigt. Da die Reinigung nach dem Unterricht erfolgt, ist nicht auszuschließen, dass Verunreinigungen, die von den Schülern tagsüber erfolgen, nicht unmittelbar beseitigt werden.“ Demnach darf man als Schüler nicht verlangen, dass Schultoiletten stets so tadellos sauber sind, wie man es möglicherweise von daheim gewohnt ist. In öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, wo man sich das stille Örtchen mit zahlreichen anderen Menschen teilen muss, sind bei der Hygiene also unter Umständen, so sieht es jedenfalls die Kreisverwaltung, gewisse Abstriche hinzunehmen.

Vandalismus An dieser Stelle müsse aber auch erwähnt werden, so Follmann, dass gerade auf der Jungentoilette immer wieder mutwillige Beschädigungen zu verzeichnen seien. „So wurde beispielweise das auf einem Foto fehlende Schloss in der Tür mit erheblicher Gewaltanstrengung herausgebrochen.“ Generell könne festgestellt werden, dass keine der auf den Fotos dargestellten Missstände (herausgebrochenes Schloss, angekokelter Seifenspender, an die Wand geworfene Papierhandtücher, bemalte Wände) aus einer sachgemäßen Benutzung der Toilettenlage resultiere. Follmann: „Letztlich wird der Zustand der Toilette maßgeblich durch das Fehlverhalten einzelner Schüler beeinflusst. Ein überquellender Papierkorb und Laub auf dem Boden einer ins Freie geöffneten Toilettenanlage sollte zwar nicht die Regel sein, zeugt jedoch nicht von unhaltbaren Zuständen.“

Benutzte Papiertücher neben der Tonne, eine abgenutzte und ungespülte Toilette, Schmierereien, mit benutzten Papiertüchern verzierte Toilettenwände und ein rostiger Seifenspender: Nach Meinung eines Schülers und seines Vaters ist die Benutzung der Schultoiletten an der IGS Salmtal aufgrund von Hygienemängeln nicht zumutbar. Foto: privat

