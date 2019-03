Im Rahmen eines Elternabends zum Thema „Mobbing“ mit der Referentin Dr. Marie-Christine Kees wurde klar, wie wichtig es ist, sich damit zu beschäftigen.

Bei Mobbing liege, so die Referentin des Schulpsychologischen Beratungszentrums Wittlich, stets ein Machtungleichgewicht zwischen Täter und Opfer vor. Ziel aus Tätersicht sei es, Macht über einen Menschen auszuüben, um sich überlegen zu erleben. Mobbing lebe vom Machtungleichgewicht. Der Täter möchte es aufrechterhalten, damit ein gezieltes Einsetzen von Aggression gegen das Opfer über einen längeren Zeitraum möglich ist. Wichtig seien deshalb,vor allem informierte Lehrer, zu denen Jugendliche Vertrauen aufgebaut hätten. Lehrerfortbildungen wie am Cusanus-Gymnasium seien zwingend notwendig. Denn bevor sich Kinder und Jugendliche einem Erwachsenen anvertrauten, liege schon ein langer Leidensprozess hinter ihnen. Was ist zu tun? Innerhalb schulischer Präventionsarbeit gegen Mobbing müssten Schülern Prozessstrukturen, die Mobbing ermöglichten, verdeutlicht, auch eigene Handlungsmöglichkeiten sichtbar und in Rollenspielen erfahrbar gemacht werden.