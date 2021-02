Religion : Emil-Frank-Institut bietet Vortrag an

Wittlich Das Emil-Frank-Institut bietet eine Online-Veranstaltung über „Das erste Testament in der Diskussion“ mit Prof. Erasmus Gaß an. Es geht um den Markionismus. Dabei handelt es sich um eine einflussreiche christliche Richtung des 2. Jahrhunderts. Die Online-Veranstaltung findet am 4. März, um 19 Uhr digital statt; Eine Anmeldung für einen Zugangscode ist unter mail@emil-frank-institut.de notwendig.