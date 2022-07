Bildung und Geschichte : Ein Vierteljahrhundert für Dialog und Aufarbeitung – wie das Emil-Frank-Institut in Wittlich arbeitet und wen es ansprechen will

Zur Aufarbeitung der regionalen Geschichte des jüdischen Lebens in Wittlich gehört auch eine Karte, die zeigt, wo Menschen jüdischen Glaubens gelebt haben. Foto: Christina Bents

Wittlich Das Emil-Frank-Institut feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat es sehr viel bewirkt, Publikationen veröffentlicht, Vorträge organisiert, den Kontakt zu Wittlicher Juden und deren Nachfahren hergestellt und sich in der Bildungsarbeit bei Kindern engagiert.