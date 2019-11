Glaube : Empfang zum neuen Kirchenjahr

Wittlich-Bombogen (red) Die Pfarrei Maria Himmelfahrt Bombogen läutet am Sonntag, 1. Dezember, das neue Kirchenjahr ein. Der Gottesdienst mit Einstimmung auf den Advent in die Pfarrkirche beginnt um 9.30 Uhr. Im Anschluss findet im Pfarrheim ein Beisammensein mit Rückblicken und Blicke in die Zukunft statt.

