Neuer Band : Der neue Band aus der Reihe „Endlich Eifel“ – Darum geht es in „Zuhause in der Eifel“

Jeannette Fentroß (Zweite von rechts) und Stephan Falk (rechts) haben auf Einladung von Rektor Reinhold Bohlen (Mitte) im Museum Alte Mühle in Himmerod den neuen Band von "Endlich Eifel" vorgestellt. Die Musik zu den Worten machten der Pianist Jeroen van Veen (links) und die Cellistin Johanna Stein (Zweite von links). Foto: Bettscheider Brigitte

Großlittgen/Steffeln/Eschfeld Der neue Band aus der Reihe „Endlich Eifel“ ist in Himmerod vorgestellt worden – und das aus gutem Grund. Warum auch in Zukunft Kirchen, Kapellen und Pfarrhäuser eine Rolle in den Büchern spielen werden.