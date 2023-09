Serie „Menschen und Motoren“ Neue Ziele: Für sie ging es auf dem Fahrrad über die Alpen

Ist es möglich, dass jemand in einen durchaus überschaubaren Teil seines Lebens Dinge packt, die bei anderen Menschen für zwei oder drei Leben ausreichen würden? Offenbar schon. Nadja Hasenstab ist das beste Beispiel dafür, was dabei herauskommen kann, wenn man nicht mit der Menge schwimmt, sondern unbe­irrt seinen persönlichen Weg verfolgt. Auch wenn der mal nicht so verläuft, wie man sich das vorgestellt hat.