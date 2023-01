Veldenz/Wittlich/Trier : Bäckerei Petry aus Veldenz in finanziellen Schwierigkeiten – Zwei Filialen geschlossen

Das Überbrot in der Wittlicher Oberstadt, eine Filiale der Veldenzer Bäckerei Petry, ist geschlossen. Die Bäckerei hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Die Filialen im Klausener Weg in Wittlich (kleines Foto), in Wengerohr und in Veldenz bleiben geöffnet. Eine Filiale in Trier, im Netto-Markt in Euren, schließt. Foto: TV/Petra Willems

Veldenz/Wittlich Bäcker Uwe Petry aus Veldenz ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten und meldet Insolvenz an. Überbrot in Wittlich ist bereits geschlossen. Wie es mit den Filialen in Veldenz, Wittlich, Wengerohr und für die 27 Mitarbeiter weitergehen soll.

Uwe Petry, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei und Konditorei aus Veldenz, hat am 2. Januar beim Amtsgericht Wittlich einen Insolvenzantrag gestellt.

Das Gericht bestellte Alexander Zimmer, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei dhpg in Trier, zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Das Café „Überbrot“ von Petrys Backstuben in der Kurfürstenstraße in Wittlich wurde zum Jahresanfang geschlossen, ebenso die Filiale im Netto in Trier-Euren. Der Geschäftsbetrieb in Veldenz sowie in den beiden Bäckereifilialen in Wittlich (Klausener Weg) und Wengerohr (Eifelstraße) läuft unverändert weiter. Trotz Insolvenz und Schließung zweier Standorte geht es also weiter.

Warum ist der Traditionsbetrieb, der in dritter Generation geführt wird, in finanzielle Schwierigkeitne geraten? „Mit der Antragstellung reagieren wir auf die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten, letztlich aber auch auf die Folgen der Coronakrise und einen andauernden Fachkräftemangel“, erklärt Inhaber Uwe Petry. Die 27 Mitarbeiter wurden in einer Betriebsversammlung über die aktuelle Entwicklung informiert. „Löhne und Gehälter sind für drei Monate über das Insolvenzgeld abgesichert.“

