Vortrag : Energiekosten im Griff behalten

Wittlich (red) Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet am Donnerstag, 5. März, von 10 bis 12 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Umgang mit Strom, Heizung und Warmwasser für Geflüchtete, Migranten und EU-Bürger sowie ehrenamtliche Helfer in der Flüchtlingshilfe an.



