Energiewende Wittlicher Betrieb will mit Wasserstoff unabhängig werden

Mit über 300 Mitarbeitern zählt Ideal Fensterbau in Wittlich zu den großen Playern im Bereich Fensterbau in der Region. Etwa 150.000 Holz- und Kunststofffenster werden jedes Jahr an den zwei Standorten des Unternehmens in Wittlich und Traben-Trarbach hergestellt. Unter den gegebenen Verhältnissen könnte die Produktion auch in den nächsten Jahren so erfolgreich weiterlaufen. Aber dann kam die „Energiewende“ und die damit verbundene eher schlechte Perspektive für die herkömmliche Energieversorgung des Betriebs.