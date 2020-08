Freizeit : In der Tischtennis-Hochburg Talling wird nun auch Boule gespielt

Talling Engagierte Tallinger Bürger haben eigeninitiativ einen Boule-Platz konzipiert und angelegt.

Das Klacken der Kugeln ist schon zu hören. Ebenso wie Wortfetzen der sich unterhaltenden Spieler - und der Zuschauer, die vom Spielfeldrand Ratschläge geben. Halt so, wie sich das gehört bei einer Partie Boule. Dass die Kugelsportart nun auch in der Tischtennis-Hochburg Talling Freunde hat, ist engagierten Bürgern zu danken. Mitglieder der im Rahmen der Initiative „Zukunfts-Check Dorf“ gegründeten „WhatsApp-Gruppe Dorfleben“ hatten die Idee und legten den Boule-Platz auch selbst an.

Als optimales Gelände bot sich eine schattige Fläche am zeitgleich sanierten Kinderspielplatz an. Dort wurden Schaukeln neu gesetzt, eine Seilbahn montiert und Rindenmulch aufgebracht. Ein Dutzend Leute packten immer mit an, erzählen Egon Kreis und Reinhard Krämer. Der eine koordinierte die Arbeiten am Spielplatz, der andere die am Boule-Platz. In ihm stecken etwa 120 unentgeltliche Stunden, in denen Entwässerungsleitungen verlegt, Randsteine gesetzt und mehrere Lagen Schotter eingebracht und verdichtet wurden. Weitere 50 Stunden wurde Rindenmulch geschippt.