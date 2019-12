Religion : Engel machen Menschen Flügel

Wittlich (red) In einem eindrucksvollen Gottesdienst verabschiedete sich Pfarrerin Susanne Triebler von Ihrer evangelischen Kirchengemeinde. Fast 17 Jahre hatte Pfarrerin Triebler Gottes Wort und Wirken in Wittlich verkündet, jetzt zieht es sie nach Ostfriesland.

In der gefüllten Christuskirche entpflichtete der Superintendent des Kirchenkreises Trier, Dr. Jörg Weber, Pfarrerin Triebler von ihren Aufgaben. Wenn der Gottesdienst unter dem Motto stand: „Engel machen den Menschen Flügel“, so zeigte sich beim Empfang, dass die Pfarrerin vielerlei Spuren in der Stadt hinterlässt. Bürgermeister Joachim Rodenkirch sprach die vertrauensvolle Zusammenarbeit an, erinnerte an viele gemeinsame Vorhaben. Die katholische Schwestergemeinde und das Dekanat Wittlich, unter anderem vertreten durch Pastor Bruno Comes, erinnerten an die gelebte Ökumene. Foto: Jürgen Melchior