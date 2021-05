Umwelt : Enkircher Bürger werden Waldpaten

Enkirchs Ortsbürgermeister Roland Bender (links) freut sich, dass der Verein Waldfreunde Enkirch die Aktion Bürgerwald direkt am Schulwald, der in den vergangenen Jahren durch Pflanzaktionen der ABC-Schützen entstanden ist, unterstützt. Foto: Holger Teusch

Enkirch Mit rund 1600 Hektar ist Enkirch eine der Gemeinden mit dem größten Waldbesitz. Der soll durch die Anpflanzung eines Bürgerwalds den Einwohnern noch näher gebracht werden.

Die drei trockenen Sommer der Jahre 2018 bis 2020 haben dem Wald zugesetzt. Auch in Enkirch. Die Moselgemeinde ist mit rund 1600 Hektar eine der waldreichsten in Rheinland-Pfalz. Wie auch andernorts hatte der Borkenkäfer vor allem bei den von der Trockenheit gestressten Fichten oft leichtes Spiel. Rund 15 Hektar Fichtenbestand mussten im Wald von Enkirch abgeholzt werden, erzählt Ortsbürgermeister Roland Bender. Die Fläche ist mittlerweile - mit anderen Baumarten - wieder aufgeforstet. Doch bei Gemeinde und dem Verein Enkircher Waldfreunde entwickelte sich wegen der Waldschäden eine Idee: ein Bürgerwald. „Wir wollen für unseren Wald sensibilisieren“, sagt Bender. Für 100 Euro können Baumpatenschaften übernommen werden. Damit soll ein fünf Hektar großer Bereich auf dem Spänerberg aufgeforstet werden. Natürlich mit klimafesten Laubbaumarten wie Baumhasel, Elsbeere, Esskastanie, Feldahorn, Hainbuche, Sommerlinde, Speierling, Spitzahorn, essbare Vogelbeere, Vogelkirsche, Walnuss und Winterlinde.

Im November ist eine erste Baumpflanzaktion mit Revierförster Christoph Anton geplant. „Erste Anmeldungen sind schon da. Wir hoffen auf 50 Baumpaten im Jahr“, sagt Dieter Bautz vom Verein Enkircher Waldfreunde, der die Aktion zusammen mit der Ortsgemeinde und dem Forstrevier ins Leben gerufen hat. „Jeder Baum soll ein Schild mit der genauen Bezeichnung des Baumes und dem Namen der Paten erhalten“, ergänzt Bautz.

Gepflanzt werden sollen bereits zwei bis drei Meter hohe Jungbäume. „Wir haben hier viel Rotwild und die verursachen viele Schäden durch Verbiss“, erklärt Bender. Kleinere Bäume müsste man deshalb einzäunen, was für die Gemeinde weitere Kosten verursachen würde.

Als Standort des zukünftigen Bürgerwalds wurde der Spänerberg gewählt. „Erst hatten wir an einen Standort entlang der L 192 (Anmerkung: zwischen Enkirch und Starkenburg) gedacht“, erzählt Bender. „Dann hätten die Leute ihre Bäume besser sehen können.“ Aber das wäre wegen des Verkehrs zu riskant gewesen. Auf dem Spänerberg gibt es außerdem bereits einen Naturrundweg und den Enkircher Schulwald, in dem jeder neue Schuljahrgang Bäume pflanzt. Der Bürgerwald, der fünf Hektar Fläche umfassen soll, grenzt direkt an den Schulwald an.