Hochwasserschutz : „Wir können nicht länger warten“: Enkircher Bürgermeister fordert Renaturierung des Großbachs

Der Großbach fließt entlang zahlreicher Häuser mitten durch Enkirch und mündet gegenüber von Kövenig in die Mosel. Foto: Winfried Simon

Enkirch Nach der Katastrophe im Ahrtal gebe es keine Zeit mehr zu verlieren, findet Ortsbürgermeister Roland Bender. Die Vergangenheit hat gezeigt, welche Folgen ein Hochwasser in der kleinen Ortsgemeinde haben kann. Wieso es bisher so lange gedauert hat, dass Maßnahmen in Angriff genommen werden.