Verkehr : Nach 15 Jahren soll Enkircher Schlaglochpiste repariert werden

Enkirch Endlich soll die Sponheimer Straße in Enkirch repariert werden. Verärgerte Bürger hatten sie zwischenzeitlich schon in „Malu-Dreyer-Allee“ umbenannt.

Der Ärger gipfelte damals in einer Art von Verzweiflungstat: Bürger spannten ein Plakat mit dem Namen „Malu-Dreyer-Allee“ an der Straße auf, um symbolisch die Ministerpräsidentin in die Verantwortung zu nehmen.