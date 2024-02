Einen langen Umweg müssen alle in Kauf nehmen, die derzeit von Starkenburg in Richtung Enkirch oder umgekehrt fahren wollen. Die K61 – ehemals L192 – ist bereits seit einigen Monaten gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Traben-Trarbach. Und das wird noch einige Wochen so bleiben.