Kommunalpolitik : Enkircher feiern Partnerschaft

Enkirch Um 70 Jahre Partnerschaft zwischen den Kommunen Enkirch und Unna geht es bei einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Enkirch am kommenden Montag, 2. März.

Auf der Tageordnung stehen zudem eine Interessensbekundung zur Teilnahme an dem Projekt „Digitale Dörfer“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich, sowie Vorhaben der Verbandsgemeindewerke in der Ortslage Enkirch. Die Sitzung beginnt im Sitzungssaal des Gemeindehauses in Enkirch, Brunnenplatz 2.