Sitzung : Rat spricht über Kita-Trägerschaft

Enkirch Die nächste Sitzung des des Gemeinderates ist am Montag, 22. Juni, 19.30 Uhr, im Bürgersaal „Alte Schule“. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Fortschreibung des Projektes WeinArchitektur Terroir Moselle, Information über den Planungsauftrag „Zum Herrenberg“ und die Neustrukturierung der Trägerschaft an kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Traben-­Trarbach.