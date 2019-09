Fest : Enkirch feiert Weinlesefest

Enkirch (red) Das 19. Enkircher Weinlesefest findet von Freitag, 4. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, statt. Im Zelt auf dem Festplatz bieten fünf Enkircher Weingüter ihre Weine sowie Federweißer an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Am Freitag, ab 19 Uhr eröffnen Weinkönigin Jana, Weinprinzessin Sofia und Weingott Bacchus das Weinlesefest. Anschließend spielt die Coverband „Checkpoint 7“ Party- und Stimmungsmusik. Der Eintritt kostet vier Euro. Am Samstag geht es ab 19.30 Uhr weiter mit der bekannten Partyformation „Hettstadter Musikanten“. Der Eintritt kostet fünf Euro. Das Programm am Sonntag startet ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Ab 11.30 Uhr eröffnet der Musikzug Deutschherren Rachtig den Tag der Blasmusik. Außerdem zu hören ist der Musikverein Irmenach-Beuren. Der Eintritt ist frei. Nachmittags wird Kaffee und Kuchen angeboten.