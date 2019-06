Konzert : Ensemble Nobiles und Frauenchor geben Konzert

Rivenich (red) Das Ensemble Nobiles ist am Freitag, 28. Juni, ab 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Rivenich zu Gast. Die fünf jungen Männer, die sich 2006 aus Mitgliedern des berühmten Leipziger Thomanerchores zu diesem Quintett gründeten, wurden in den vergangenen Jahren mit zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen geehrt.

Das Ensemble Nobiles und der Frauenchor Cantiamo Rivenich präsentieren geistliche Werke. An der Orgel ist die gebürtige Rivenicher Sopranistin Cäcilia Mertes-Boyer und Peter Heil zu hören. Im zweiten Teil des Konzertes steht weltliche Literatur auf dem Programm. Bei guter Witterung findet dieser vor der Kirche statt.