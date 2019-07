Schule : Absolventen freuen sich auf den nächsten Lebensabschnitt

Wittlic h „Bruder muss los – nächste Ausfahrt“ – unter diesem Motto verabschiedeten sich 115 Schüler von der Kurfürst-Balduin-Realschule plus. Die Entlassfeier begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St.

Bernhard. Im Anschluss wurden im Eventum die Zeugnisse übergeben. In ihrer Rede griff Schulleiterin Marianne Schönhofen das Leitthema „Bruder muss los – nächste Ausfahrt“ auf, so wie es Pastoralreferent Armin Surkus-Anzenhofer zuvor in seiner Ansprache getan hatte. Musikbeiträge der Abschlussband umrahmten die Ansprachen von Schulleitung, Schulelternsprecher Oliver Tiersch, Doreen Pütz und dem Schülersprecherteam mit Emily Winkler, Melissa Kuslaroglu und Gül Kankaya. Nina Görgen, Sophie Sowart und Schüler der Klasse 10b präsentierten kurzweilige Videos über ihre Schulzeit. Nach der Zeugnisausgabe würdigte Marianne Schönhofen hervorragende Leistungen und soziales Engagement. Emily Winkler und Matthias Kaspari erhielten jeweils einen Preis der rheinland-pfälzischen Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur für vorbildliches Verhalten und besonderes Engagement in der Schule. Melissa Kuslaroglu, Gül Kankaya und Marcel Gierens erhielten für besonderen Einsatz an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus einen Preis der Schule. Laura Benkendorf, Marcel Gierens, Moritz Bastgen und Claudio Martines erhielten einen Buchgutschein für ihren vorbildlichen Einsatz in den Klassengemeinschaften. Die besten Zeugnisse wurden ebenfalls mit Büchergutscheinen gewürdigt und an Diana Likhachev, Robert Martinewski, Edona Kastrati, Julian Bäumler und Emily Winkler überreicht. Julian Bäumler erhielt zudem den Bernard Clemens-Förderpreis für den besten Realschulabschluss von Ehrengast Volker Zimmermann von der Unternehmensgruppe Elsen.