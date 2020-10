Hupperath : Entscheidung über Martinsumzug

Hupperath In der Humbrechthalle (Mehrzweckbereich) trifft sich am Mittwoch, 21. Oktober, um 18 Uhr der Gemeinderat Hupperath zur Sitzung. Im öffentlichen Teil sind unter anderem eine Einwohnerfragestunde, eine Diskussion über das Neubaugebiet Auf Scharlatz in Hinblick auf Mängel an den Straßeneinlaufanschlussleitungen und der Erlass einer Benutzungsordnung für den Mehrzweckbereich der Schulturnhalle Hupperath und den Bürgersaal (Alte Schule).

