Entsorgung : Wohin mit den Weihnachtsbäumen?

Bernkastel-Wittlich Traurig sehen manche Tannenbäume aus, die seit zwei Wochen in den Wohnungen stehen. Jetzt geht es raus aus den Wohnzimmern, aber wohin? In der Region ist die Entsorgung sehr unterschiedlich geregelt.

In den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Vulkaneifelkreis Daun ist es nicht ganz so einfach. Hier müssen die Menschen ihren Grünschnitt zur nächsten Grünschnittstelle fahren, wo die Bäume geschreddert werden. In einigen Orten sammeln die Feuerwehr, die Gemeinden oder andere Vereine die Bäume ein. Einheitlich geregelt ist es in diesen Landkreisen nicht.

Selbst in der Stadt Wittlich gibt es unterschiedliche Handhabungen. Pressesprecher Rainer Stöckicht fasst zusammen: „In zwei Stadtteilen, in Wittlich-Neuerburg und Wittlich-Dorf werden die Bäume eingesammelt, in diesem Jahr am 16. Januar ab 10 Uhr. In den anderen Stadtteilen muss man die Grünschnittstelle aufsuchen.“

Auf Hubert Clemens aus Reil macht das einen chaotischen Eindruck. Er sagt: „Ich meine, dass sich der ART sich um dieses Thema überhaupt nicht kümmert.“ Weiter erklärt er: „Wenn man sich das beispielsweise in der Region Koblenz anschaut, dort ist das aus meiner Sicht besser geregelt. Ein Auto fährt dort an einem vorher bekanntgegebenen Termin in die einzelnen Orte, und die Bäume werden abgeholt.“ Dazu nimmt Kirsten Kielholtz, Pressesprecherin des ART Trier, Stellung: „In Trier und Trier-Saarburg werden die Weihnachtsbäume schon immer abgeholt. Seit 2016 ist der ART auch für die drei weiteren Landkreise zuständig, und dort waren die Regelungen anders. Nach und nach, bis zum Jahr 2025, versuchen wir, die Entsorgung zu harmonisieren, dabei ist der Grünschnitt aber einer der letzten Punkte auf der Liste.“ Momentan zahlen die Kreise auch nur für das, was bei ihnen entsorgt wird. Es gibt auch noch getrennte Haushalte. „Aktuell ginge es auch gar nicht, die Weihnachtsbäume in der gesamten Region einzusammeln, so viele Autos für Grünschnitt haben wir gar nicht“, fährt sie fort. In der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg sind es jedes Jahr etwa 33 000 Weihnachtsbäume, die entsorgt werden. Das sind etwa 55 Lastwagenladungen voll. So viele sind es in den einzelnen Dörfern der Kreise nicht. In Minderlittgen sammeln die „Pötscher Jungen“ die Weihnachtsbäume mit zwei Traktoren samt Hänger ein. Ortsbürgermeister Axel Hecking berichtet: „In „Nicht-Corona-Zeiten“ wird bei jedem Haus geklingelt, man hält einen kleinen Plausch, nimmt den Weihnachtsbaum mit, und man bekommt eine kleine Spende. Das ist auch für die Dorfgemeinschaft wichtig, dass man im Gespräch bleibt.“ In vielen Dörfern im Eifel- und Vulkaneifelkreis gibt es zudem den Brauch des „Hüttenbrennens“, bei dem am ersten Sonntag nach Fastnacht der Winter verbrannt wird. Oft werden Weihnachtsbäume mit aufs Feuer gelegt.