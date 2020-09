Soziales : Entspannungsabend für Trauernde

Wittlich (red) In der Veranstaltungsreihe Trauer erleben bietet das Dekanat Wittlich am Donnerstag, 24. September, von 19 bis 21 Uhr im katholischen Pfarr- und Jugendheim St. Bernhard einen Entspannungsabend unter dem Motto „Entspannen und Auftanken mit Klangschalen – ein Abend für mich“ an.

Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 22. September, unter Telefon 06571/1469417, erforderlich.