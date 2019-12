Advent : Entspannte Atmosphäre und kreative Ideen auf dem Morbacher Weihnachtsmarkt

Morbach Plätzchen und vieles andere, von Hand gefertigt, waren unter dem bunten Angebot bei großen und kleinen Besuchern auf dem Weihnachtsmarkt gefragt.

Unter dem gleichen Weihnachtshüttendach bot die IGS von Eltern und Schülern gebackene Plätzchen an. Bernd Anton vom Schulelternbeirat bot sie mit Schülern wie Jonny Besuchern an. Die Morbacherinnen Elvira Lengert und Christel Haas nutzten diese Gelegenheit. „Es ist gut, dass es den Weihnachtsmarkt gibt“, freuten sich beide nicht nur über die fertigen Plätzchen. Es sei einfach schön, über den Markt zu gehen, sich anzuschauen, was in den Buden so angeboten werde, und etwas Gutes zu essen.